Ein Traum für Final-Fantasy-Fans: Pop-up Store zum 35. Geburtstag bietet alles für das Fan-Herz

Anlässlich des 35. Geburtstags von Final Fantasy hat Square Enix gemeinsam mit der Handelskette Parco in dieser Woche einen Pop-up Store in Shibuya eröffnet. Der Store begeitert Fans mit einer Auswahl an Merchandise, das man sonst nirgendwo in dieser Fülle und Vielfalt begutachten kann.

Mehr als 30 Final-Fantasy-Büchern, beliebte Artworks im noblen Bilderrahmen, T-Shirts, Tassen und Postkarten, eine große Auswahl an CDs und Vinyl, die schönen Spieluhren zur Serie und natürlich auch eine große Auswahl an Kuscheltieren und Figuren. Darunter auch die neuen Figuren der „Adorable Arts“-Serie.

Ausgestellt wird außerdem die unfassbare teure Magitek-Terra-Figur im Maßstab 1/6. Nur 600 davon wurden produziert und das hat vermutlich auch die Nachfrage gedeckt. Selbst Hironobu Sakaguchi waren die 13.500 Euro zu viel. „Ist das nicht ein bisschen viel? Geht es Ihnen gut, Square Enix?“, fragte er dazu einst.

Hinter Glas wird zudem die ganze Final-Fantasy-Reihe ausgestellt, angefangen bei den Famicom-Spielen in Originalverpackung. Auf einem Bildschirm zeigt man aktuelle Trailer und ganz in der Nähe ist auch die Collector’s Edition zu den Final Fantasy Pixel Remastern ausgestellt, die besonders hier im Westen für viel Frust sorgte.

Insgesamt ist der Pop-up Store aber natürlich ein Träumchen für Final-Fantasy-Fans. Leider müsst ihr dafür nach Japan reisen. In westlichen Städten werden wir einen solchen Laden vielleicht nie finden. Aber wenn ja – würdet ihr ihn besuchen?

Weitere Fotos mit freundlicher Erlaubnis von Genki:

Bildmaterial: Square Enix