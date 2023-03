Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom bekommt den dritten DLC spendiert

Bandai Namco hat den dritten DLC zu Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom veröffentlicht. Der DLC „Together with Animals“ ist Teil des Season-Pass und der Deluxe Edition, kann aber auch einzeln auf Switch, PS5 und Steam erworben werden.

Der DLC beinhaltet eine exklusive Geschichte rund um Noby und seine Freunde im Königreich Illuma. Spielende können mit dem geheimen Gadget „Tracer Badge“ der Gruppe helfen, ein verlorenes Küken zu finden. Zusätzlich können sich SpielerInnen auf ein neues Outfit-Set und die Oster-Möbel-Reihe freuen.

BesitzerInnen der Nintendo-Switch-Version können ab sofort außerdem ein neues, kostenloses Update herunterladen, das weitere Inhalte bereitstellt. Ein neuer Trailer stellt euch den neuen DLC vor.

Neuer Trailer:

Bildmaterial: Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, Bandai Namco, Marvelous