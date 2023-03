Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4, Switch) – 8/9/9/8 [34/40]

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

SD Shin Kamen Rider Rumble (Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

Gal Guardians: Demon Purge (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/8/6 [28/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust