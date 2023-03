Die Koch-Simulation Venba hat heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch

In der vergangenen „Indie World„-Präsentation enthüllten Nintendo und Visai Games die Koch-Simulation namens Venba. Der Titel sollte eigentlich nur für PCs und Nintendo Switch erscheinen, doch wie die Verantwortlichen nun bekannt gaben, erscheint der Titel nun auch für PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zur Veröffentlichung ist Venba sogar im Xbox Game Pass erhältlich.

Mehr Plattformen also – das ist doch immer gut. Doch aus dem ursprünglichen Plan, das Spiel im Frühjahr 2023 zu veröffentlichen, wird leider nichts mehr. Die Veröffentlichung des Spiels wurde auf Sommer 2023 verschoben.

Kocht indische Gerichte in Venba

In Venba wandert eine indische Familie in den 1980ern nach Kanada aus. Das Rezeptbuch der Mutter hat etwas Schaden genommen und so liegt es an den SpielerInnen, die Rezepte aus der südindischen Küche nachzukochen und somit wieder herzustellen.

Im Fokus steht nicht nur das Kochen, sondern auch das Familienleben. Verfolgt die Dialoge zwischen den Familienmitgliedern und lernt sie so besser kennen. Besonders einzigartig dürfte der Soundtrack sein, da er von indischen Musicals inspiriert wurde.

Der letzte Trailer:

