Der Soundtrack zu Suikoden erscheint auf Vinyl und ist jetzt vorbestellbar

Wie Ship to Shore PhonoCo. via Twitter verkündete, ist der offizielle Soundtrack zu Suikoden ab sofort als schicke Vinyl-Edition zur Vorbestellung verfügbar. Hierzulande vertreibt das Kölner Label Black Screen Records einmal mehr das Vinyl. Ihr könnt es bereits vorbestellen*.

In einfacher oder Limited Edition

Es wird sowohl eine einfache Edition mit schlicht gehaltenen blauen Vinyl-Scheiben angeboten; oder alternativ eine „Limited Edition“ mit Scheiben in blauem Marmor-Look. Die Limited Edition ist Ship-to-ShoreCo-exklusiv, die normale Edition gibt es für 42,00 Euro bei Black Screen Records. Eine Auslieferung ist für Juni 2023 angedacht.

Suikoden ist ein japanisches RPG-Franchise von Konami, das 1995 auf den Markt kam. Im Zeitraum zwischen 1995 und 2006 erschienen fünf Ableger der Hauptserie. Die Geschichte von Suikoden konzentriert sich auf die 108 Sterne des Schicksals – ein Konzept, das auf den chinesischen Roman „Die Räuber vom Liang-Schan-Moor“ zurückgeht. Im Spiel wird jeder Stern durch einen Charakter repräsentiert, den SpielerInnen für ihr Abenteuer rekrutieren können.

Noch in diesem Jahr sollen die ersten beiden Spiele der Serie übrigens ihren Weg auf moderne Konsolen finden. Suikoden I & II HD Collection: Gate Ruin and Duncan Unification Wars soll für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs via Steam erscheinen. Erst kürzlich präsentierte man neue Gameplay-Eindrücke.

Bildmaterial: Ship to Shore PhonoCo.