Decapolice: Level-5 präsentiert ausführliche Eindrücke zum Detektiv-RPG

Heute fand die Level-5 Vision 2023 statt – ein Livestream, in dem der gleichnamige Entwickler und Publisher Level-5 frische Eindrücke zu diversen anstehenden Titeln präsentierte.

Die Veranstaltung wurde dabei von Decapolice eröffnet – das Detektiv-RPG, das man erst kürzlich im Rahmen der letzten Ausgabe von Nintendo Direct enthüllte.

Ermittlungen in der virtuellen Realität

Level-5 präsentierte dabei gleich zwei Trailer mit frischen Eindrücken zum Spiel. Ersterer stellt eine umfangreichere Version des Enthüllungstrailers dar, während der zweite Details zum Spielablauf verrät.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal 12 Jahre in der Vergangenheit. Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren. Dann geht es zurück an den Schreibtisch, wo SpielerInnen ihre Erkenntnisse stilecht an einer Tafel festhalten.

Treffen SpielerInnen dann auf die Schurken, kommt es nicht zuletzt zu Verfolgungsjagden und rundenbasierten RPG-Kämpfen. Im Trailer präsentiert sich auch eine Kampfszene, in der der Feind eine Geisel hält. Hier gilt es entsprechend vorsichtig vorzugehen und die Geisel zu sichern, ehe es dem Ganoven an den Kragen geht.

Der erweiterte Ankündigungstrailer

Eine Einführung ins Gameplay

Bildmaterial: Decapolice, Level-5