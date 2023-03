Das übernatürliche Paranormasight von Square Enix ist ab sofort erhältlich

Ein gruseliger Tag für Horror-Fans. Neben dem inspirierenden Ib könnt ihr heute auch zu Paranormasight von Square Enix greifen. Das Mystery-Abenteuer ist ab sofort digital für Nintendo Switch, PCs und Mobilgeräte verfügbar. Dazu gibt es natürlich einen Launchtrailer.

Paranomasight: The Seven Mysteries of Honjo spielt in der Showa-Ära (1926-89) in Honjo, im Bezirk Sumida in Tokyo, und ist eine Sammlung aus schaurigen Geistergeschichten, in deren Mittelpunkt verschiedene Protagonisten stehen, die über die „Macht der Flüche“ verfügen.