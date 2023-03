Das neue Fantasy Life: Mega-Man-Schöpfer Keiji Inafune übernimmt die Rolle des Producers

In einem Interview mit den KollegInnen von Famitsu, sprach Level-5-Präsident und -CEO Akihiro Hino über die Projekte, die man erst kürzlich ankündigte und im Zuge der Level-5 Vision 2023 nochmal im Detail vorstellte.

Die Gelegenheit nutzte Hino auch, um noch einmal das übergeordnete Ziel von Level-5 für die Zukunft zu betonen. Man strebe nämlich die weltweit gleichzeitige Veröffentlichung von künftigen Titeln an. Ein Ziel, auf das das Studio langsam, aber sicher hinarbeitet.

Hierbei kam er natürlich auch auf Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time zu sprechen und enthüllte, dass Keiji Inafune als Produzent des Spiels auftreten wird. Dieser dürfte wohl allem voran dafür bekannt sein, einen nicht unerheblichen Anteil an der Schöpfung von Mega Man gehabt zu haben.

Ein Klassiker, an dem Inafune mit Mighty No. 9 anzuknüpfen versuchte – mit weniger Erfolg. Zuletzt gab er sich allenfalls mit dem NFT-Projekt Beastroid die Ehre. Das konnte Fans natürlich noch weniger vom Hocker hauen.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time soll übrigens zwei neue Jobs beinhalten, zu denen Hino aber noch keine Details verriet. Nur soviel: Es soll sich nicht um die Farmer- und Postboten-Jobs aus Fantasy Life Online handeln.

Erst kürzlich präsentierte man einen neuen Trailer, der Jobs, Charakter-Editor und mehr in den Fokus rückt. Den aktuellen Trailer von der Level-5 Vision 2023 könnt ihr euch nachfolgend noch einmal ansehen.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Level-5, Level-5 Comcept