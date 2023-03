Con-Spirito-Konzert: Videospielmusik aus Final Fantasy, God of War und mehr im März in Kiel

Falls ihr in der Nähe von Kiel wohnt oder Ende des Monats einen Ausflug dorthin plant, dürft ihr euch als Musik-Fan das dortige Konzert nicht entgehen lassen. Das 2. Con-Spirito-Konzert lädt Fans von Videospielen ein, zu orchestralen Klängen beliebter Videospiele zu lauschen.

Unter den Videospielen, deren Musikstücke gespielt werden, befindet sich auch das JRPG-Urgestein Final Fantasy. Während des Konzerts gibt es die Soundtracks aus folgenden Videospielen zu hören:

Asssassin’s Creed

A Plague Tale: Requiem

Ori and the Will of the Wisps

God of War Ragnarök

Final Fantasy

… und einige mehr

Das Konzert findet am 21. März 2023 um 19:30 Uhr in der Philharmonie in der Wunderino Arena statt. Die Karten kosten je nach Sitzplatz zwischen 11,70 Euro und 38,60 Euro. Zu Länge des Konzertes gibt der Veranstalter keine Auskunft.

Das Konzert wird von Eckehard Stier geleitet, als Pianist dient Benyamin Nuss. Nuss hat in der Vergangenheit schon einige Erfahrungen im Bereich der Videospielmusik gesammelt. Als Moderator führt Ilyass Alaoui durch den Abend, den viele noch aus seiner Zeit bei den Rocket Beans kennen dürften.

via Twitter, Bildmaterial: Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, Square Enix