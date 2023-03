Clash: Artifacts of Chaos meldet sich mit exotischem Gameplay-Trailer kurz vor dem Launch

Der Entwickler ACE Team und der Publisher Nacon veröffentlichten kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum bald erscheinenden Action-Spektakel Clash: Artifacts of Chaos. Der Trailer soll uns speziell die neue Gameplay-Mechanik bei Nacht näherbringen.

Clash: Artifacts of Chaos soll am 9. März 2023 für PlayStation, Xbox Series und PCs via Steam und dem Epic Games Store erscheinen. Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits am 9. Februar 2023 geplant. Der Titel wurde dann jedoch kurzerhand verschoben, Gründe gab man nicht an.

Eine mysteriöse Welt und ein einsamer Kämpfer

Clash: Artifacts of Chaos spielt in dem mysteriösen Universum von Zenozoik, einer Punk-Fantasy-Welt, die in Zeno Clash erstmals eingeführt wurde. Ihr schlüpft in die Rolle des Pseudo.

Ein erfolgreicher Kämpfer, der zurückgezogen lebt. Seine Begegnung mit dem Jungen bringt ihn dazu, diese surreale Welt zu erkunden, um ihn vor der Herrin der Artefakte zu beschützen, die die geheimnisvollen Kräfte dieser kleinen Kreatur begehrt.

Der neue Gameplay-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Clash: Artifacts of Chaos, Nacon, ACE Team