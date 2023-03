Bandai Namco kündigt neues Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi an

Im Rahmen der Finalrunden der Dragon Ball FighterZ World Tour 2022/2023 hat Bandai Namco überraschenderweise einen neuen Ableger von Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi angekündigt. In einem ersten Trailer ist ein quadratischer Röhrenfernseher zu sehen, auf dem der erste Teil der Reihe noch gespielt werden konnte.

Doch Son Goku steigert seine Kraft und wird zum Super Saiyajin Blue. Dabei handelt es sich um die vollends gemeisterte Form des Super Saiyajin Gottes. Der Trailer endet mit dem Satz, dass ein neues Budokai Tenkaichi beginnt.

Überraschend kommt das schon: Nach drei aufeinanderfolgenden Spielen Mitte der 2000er Jahre gab es Anfang der 2010er Jahre lediglich drei weitere Ableger, aber keinen neuen Hauptteil.

Viel mehr Details sind zum Spiel leider nicht bekannt. So bleibt unklar, wann und für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird. Außerdem gibt es noch keinen offiziellen Titel zum Spiel. Womöglich befindet sich das Beat’em Up noch in einer frühen Entwicklungsphase, sodass wir erst im nächsten Jahr wieder davon hören werden.

Die Ankündigung ab 4:41:23:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, Bandai Namco