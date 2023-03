Auf den letzten Drücker: Solo-Entwickler veröffentlicht neues Spiel für den Nintendo 3DS

Angekündigt ist es schon lange, ab dem 27. März ist es dann aber wirklich so weit: 3DS und Wii U machen den eShop dicht. Nur logisch also, dass auch das Angebot an neuen Inhalten bereits zum Erliegen gekommen ist. Aber halt: Jerrel Dulay – vom Ein-Mann-Studio Sungrand Studios – hat hier noch ein Wörtchen mitzureden.

Immerhin veröffentlichte er gestern seinen brandneuen Titel Silver Falls: Gaiden Deathly Delusion Destroyers für Nintendo 3DS im nordamerikanischen eShop. Kurios.

Wii U und 3DS auf den letzten Drücker bedient

Der neueste Ableger der „Silver Falls“-Reihe wird dabei mit Silver Falls: Ruby River gebündelt – zum Preis von 16,99 US-Dollar. Aufgrund eines Problems mit dem Veröffentlichungsstatus des kommenden Titels, habe Dulay eine Vereinbarung mit Nintendo of America geschlossen, ein Update-Patch folgen zu lassen. Für SpielerInnen außerhalb von Nordamerika bedeutet das leider, dass sie wohl außen vor bleiben.

Das Bundle folgt auf die Veröffentlichung von zwei Wii-U-Titeln des Studios im letzten Monat – Silver Falls – White Inside Its Umbra und Silver Falls – Undertakers. In einem Video gibt Jerrel Dulay Einblick in den Prozess der Veröffentlichung, dankt Nintendo of America für die Unterstützung und präsentiert seine Horror-Survival-Titel, die sich jeweils unterschiedlich spielen. Mehr zu den „Silver Falls“-Spielen auf der offiziellen Webseite.

Jerrel Dulay zu seiner kuriosen Last-Minute-Veröffentlichung

