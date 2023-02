Wild Hearts: Ein cinematischer Trailer führt in die Spielwelt ein

Electronic Arts und Omega Force haben den neuen „Zähme eine wild gewordene Welt“-Trailer zu Wild Hearts veröffentlicht. Dieser zeigt kein Gameplay, führt dafür aber cinematisch in den Konflikt mit den Kemono ein.

Kemono sind gewaltige Bestien, die mit ihrer Umgebung verschmolzen sind – so schön und tödlich wie die Natur. Schon so lange, wie es das Dorf Minato gibt, lebt unser Volk in Angst vor ihnen: In dichten Wäldern sind sie wild wie ein Lauffeuer und auf den Wiesen so unaufhaltsam wie die Flut. Allein durch eine mysteriöse uralte Technologie sind wir in der Lage, uns zu wehren.