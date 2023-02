The Last of Us Part I: PC-Version des Remakes wird mitten in Erfolgswelle der Serie verschoben

Der US-amerikanische Entwickler Naughty Dog gab nun bekannt, dass The Last of Us Part I nun erst am 28. März für PCs erscheinen soll und nicht wie ursprünglich geplant am 3. März. Als Grund für diese Verschiebung nennt der Entwickler die noch andauernde Optimierung der PC-Version.

Man möchte den Fans das viel zitierte, bestmögliche Erlebnis bieten. Die Entscheidung hat man sich angesichts des Erfolg der HBO-Serie sicherlich nicht leicht gemacht. „In diesen zusätzlichen Wochen können wir sicherstellen, dass diese Version von The Last of Us euren und unseren Ansprüchen gerecht wird“, so das Statement.

Nun kommen auch PC-Fans in den Genuss

Das Remake des PlayStation-Blockbusters aus dem Jahre 2013 erschien bereits am 5. September 2022 exklusiv für PlayStation 5. Mit der Version für PCs möchte man jetzt auch neuen SpielerInnen die Möglichkeit geben, in die spannende Welt der Reihe einzutauchen und die tragische Geschichte rund um Ellie und Joel zu erleben. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, wie sich das Remake geschlagen hat und ob es auch heute noch so begeistern kann, wie im Jahre 2013.

HBO-Serie mitverantwortlich für Erfolg

Die The-Last-of-Us-Reihe ist momentan in aller Munde. Das liegt neben dem Remake von Teil 1 auch an der neuen HBO-Serie. Die Hollywood-Stars Pedro Pascal (The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) verkörpern Joel und Ellie auf ihrer beschwerlichen und gefährlichen Reise quer durch die USA. Die Serie glänzt mit extrem guten Einschaltquoten und kurz nach der Ausstrahlung der zweiten Folge wurde bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel bereits jetzt gesichert ist.

Launchtrailer der PS5-Version

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Naughty Dog, Sony