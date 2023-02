Sony feiert mit PlayStation Plus das „Fest der Spiele“ und das erwartet euch dabei

Seit gestern und bis zum 24. Februar läuft das PlayStation Plus Fest der Spiele. Im Rahmen dieser Aktion können PlayStation-Plus-Mitglieder an diversen Aktivitäten teilnehmen. Sei es das Verdienen digitaler Sammlerstücke im Zuge von PlayStation Stars; die Teilnahme an Turnieren; oder doppelte Rabatte auf ausgewählte Spiele im PlayStation Store.

Das bietet das Fest der Spiele

Ab sofort haben PlayStation-Plus-Mitglieder (Premium) etwa die Möglichkeit, God of War Ragnarök anzuspielen. Die Testversion lässt euch drei Stunden mit dem Titel verbringen – Trophäen und Spielfortschritt lassen sich anschließend auf die Vollversion übertragen.

Das kostenfreie Treueprogramm PlayStation Stars winkt zudem mit einzigartigen digitalen Sammlerstücken. Etwa dem „Festival of Play Partyzubehör“, wenn sich PlayStation-Plus-Mitglieder bei der Aktion „Ein Geschenk von PlayStation Plus“ anmelden und ein beliebiges Spiel spielen.

SpielerInnen von Horizon Forbidden West können ebenso diverse Sammlerstücke freischalten – mehr Informationen hier. Wie praktisch also, dass der First-Party-Titel ab dem 21. Februar in den PlayStation-Plus-Spielekatalog aufgenommen wird.

Im Zeitraum vom 18. bis 19. Februar finden außerdem eine Reihe von PlayStation-Turnieren statt – darunter zu FIFA 23, NBA 2K23 und Guilty Gear. Im selben Zeitraum können SpielerInnen auch ohne PlayStation-Plus-Mitgliedschaft an Online-Multiplayer-Partien teilnehmen.

Nicht zuletzt winken vergünstigte Titel im Zuge der „Doppelte Rabatte“-Aktion. Und wenn ihr schon immer einen „Sony Bravia XR OLED“-Fernseher in eurem Wohnzimmer stehen haben wolltet, schaut ihr euch dieses Gewinnspiel an.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony PlayStation