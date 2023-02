Sonntagsfrage: Eure Highlights aus der letzten Nintendo Direct?

In dieser Woche bescherte Nintendo uns mit der ersten Direct-Ausgabe des Jahres. Dabei behandelte das japanische Unternehmen die Spiele, welche im ersten Halbjahr auf Switch erscheinen. Darunter fallen sowohl kleinere als auch größere Titel, wie zum Beispiel Pikmin 4, welches sich nicht nur in einem neuen Trailer präsentierte, sondern am 21. Juli erscheint. Des Weiteren gab es viele Portierungen, DLC-Inhalte und Neuauflagen.

Eine der größten Überraschungen waren unter anderem die Ankündigungen von Level-5, von denen man in den letzten Jahren nicht mehr so viel gehört hat. Mit Decapolice, Professor Layton and The New World of Steam und Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time kündigte der Entwickler gleich drei vielversprechende Titel an. Eine weitere Überraschung gab es direkt von Nintendo. Metroid Prime Remastered gab es als Shadow-Drop direkt nach der Präsentation im eShop. Die physische Fassung folgt am 03. März.

Zum Schluss gab uns Nintendo erstmals mit einem neuen Trailer längere Einblicke in die verändere Welt von Hyrule und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Obwohl das Spiel bereits in wenigen Monaten erscheint, gibt es so gut wie keine inhaltlichen Ausführungen. Umso schöner und eindrucksvoller ist dieser Trailer und ein kleines Highlight der Direct. Doch wie sieht es bei euch aus? War der Trailer zu Tears of the Kingdom auch für euch ein Highlight oder eine andere Ankündigung? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

