Pokémon Karmesin und Purpur: Diese Rasanz- und Bindungs-Pokémon findet ihr ab morgen in Raids

The Pokémon Company hat die nächsten Tera-Raids für Pokémon Karmesin und Purpur vorgestellt. Ab heute Nacht dürft ihr euch über Knackrack und Feelinara freuen, die häufiger in Tera-Raids der Stufen 4 und 5 Sterne auftauchen.

Beide Pokémon tauchen dabei in beiden Spielversionen auf und können sämtliche Tera-Typen haben. Das Event beginnt am 17. Februar um 1 Uhr und endet am 20. Februar 2023 um 00:59 Uhr.

via Bisafans, Serebii, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak