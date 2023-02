PlayStation VR2: Offizielles Unboxing-Video zu Sonys neuer VR-Brille veröffentlicht

Sony hat nun ein offizielles Unboxing-Video zur neuen VR-Brille PlayStation VR2 veröffentlicht. Das Unboxing-Video beschert uns einen ausführlichen Blick auf den gesamten Lieferumfang der PlayStation VR2.

Obendrauf gibt es auch einige Tipps für einen reibungslosen Start in die Welt der Virtual Reality. Sonys neue Generation der VR-Technik ist ausschließlich mit PlayStation 5 kompatibel und soll am 22. Februar 2023 erscheinen.

Auch als Bundle erhältlich

Am selben Tag veröffentlicht Sony auch eine VR2-Sense-Ladestation, die im Lieferumfang des Headsets nicht enthalten ist. Sie kostet einzeln 49,99 Euro. Neben einem normalen VR2-Bundle gibt es auch ein Horizon-Bundle des Headsets mit dem gleichen Lieferumfang, zusätzlich aber einem Downloadcode für Horizon Call of the Mountain. Kostenpunkt: 649,99 Euro.

Neben der VR-Brille selbst hat Sony auch ein umfangreiches Launch-Lineup für die kommende VR-Generation angekündigt. Über 30 Titel sollen zum oder um den Launch-Zeitraum herum erscheinen.

Das offizielle Unboxing-Video

via PlayStation Blog, Bildmaterial: PlayStation VR2, Sony