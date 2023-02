PlayStation Plus: Zwei JRPG-Klassiker jetzt verfügbar – und einer davon erstmals in Europa

Heute wurde das PlayStation-Plus-Angebot neu aufgestockt. Dreingabe beim Premium-Angebot sind die „Klassiker“, die allerdings bislang stiefmütterlich behandelt wurden. JRPG-EnthusiastInnen dürften mit dem aktuellen Update allerdings aufhorchen.

Immerhin kehren mit The Legend of Dragoon und Wild Arms 2 heute zwei PS1-RPG-Klassiker für PlayStation 5 und PlayStation 4 zurück. Letzterer dabei sogar erstmals in Europa. AbonnentInnen von PlayStation Plus Premium greifen entspannt via Klassiker-Katalog zu den Titeln – alternativ sind sie aber auch jeweils für 9,99 EUR via PSN Store zu erwerben.

JRPGs alter Schule mit neuen Features und Trophäen

Die Neuveröffentlichungen von The Legend of Dragoon und Wild Arms 2 bieten einige neue Features – etwa optimiertes Rendering, eine Quick-Save-Funktion und benutzerdefinierte Videofilter. Außerdem winken erstmals Trophäen für die Titel.

The Legend of Dragoon bietet dabei 47 Trophäen – die gesamte Liste könnt ihr hier einsehen. Wild Arms 2 präsentiert sich mit 37 Trophäen – hier die gesamte Liste. Aber Vorsicht: Die Listen enthalten natürlich Spoiler für die jeweiligen Spiele.

The Legend of Dragoon bietet ein opulentes Fantasy-Abenteuer, in dem SpielerInnen in die Rolle von Schwertkämpfer Dart schlüpfen. In rundenbasierten Kämpfen nutzen sie die spirituelle Kraft von Drachen, um sich in Dragoner zu verwanden und übernatürliche Kräfte freizusetzen.

Wild Arms 2 zeichnet hingegen das Bild einer Welt, die am Abgrund steht. „Eine Welt, in der ein Held sein Herz für den Frieden opfern muss. Eine Welt, in der Mut und Angst, Liebe und Bosheit, Helden und Schurken Hand in Hand gehen. Es geht um eine Macht, die das menschliche Wissen übersteigt. Es ist weder Traum noch Realität“, wie die Store-Beschreibung bedeutungsschwanger anführt.

Das JRPG gesellt sich übrigens zu den beiden anderen Einträgen in der Trilogie – Wild Arms und Wild Arms 3 – die bereits im Premium-Katalog enthalten sind. So kann es gerne weitergehen mit den PS-Plus-Klassikern, oder?

Bildmaterial: The Legend of Dragoon, Sony PlayStation