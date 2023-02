PlayStation Plus im März mit Code Vein, Tchia zum Launch und einem Xbox-Spiel

Während der State of Play hat Sony einen Ausblick auf die kommenden PlayStation-Plus-Titel für den Monat März gegeben. Neben Battlefield 2042, haben alle PS-Plus-Abonnenten auch die Möglichkeit, das japanische Action-RPG Code Vein und Minecraft Dungeons zu ergattern.

Besonders die Ankündigung von Minecraft Dungeons wurde dabei teilweise belustigt aufgenommen. Das Spiel wird bekanntlich von den Xbox Game Studios vertrieben. Das kann durchaus als ein weiterer Fingerzeig von Xbox in Richtung des Themas „Activision Blizzard“ verstanden werden.

Neben diesen drei interessanten Titeln bekommt auch der PS-Plus-Spielekatalog ordentlich Zuwachs im März. Neben Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction, Uncharted Legacy of Thieves Collection und Ghostwire: Tokyo, soll auch das exotische Inselabenteuer Tchia in den Katalog aufgenommen werden. Letzteres zum Launch!

Bildmaterial: Battlefield 2042, Code Vein, Minecraft Dungeons, Electronic Arts, Bandai Namco,