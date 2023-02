Kenshiro kehrt zurück: Mit seinem Fitness-Boxing-Ableger für Nintendo Switch

Imagineer wird das im September angekündigte Fitness Boxing Fist of the North Star für Nintendo Switch am 2. März 2023 im Westen veröffentlichen. Das Spiel ist genau das, wonach es klingt. Ein Fitness-Boxing-Ableger mit Kenshiro und anderen!

Genieße authentische Übungen in der Welt von Fist of the North Star mit den gewohnten Funktionen von Fitness Boxing! Bekannte Charaktere wie Kenshiro werden zu deinen Trainern! Zudem wurde ein neuer Kampfmodus hinzugefügt, in dem du dich Rivalen stellst und so deine Übungs-Sessions mit Action-Gameplay aufpeppst. Kämpfe dir deinen Weg frei durch jede Menge Gegner und hole dir den Sieg in Bosskämpfen!

Fans der Serie sind vielleicht nicht unbedingt überzeugt, werden sich aber freuen, Fist of the North Star überhaupt erstmal wiederzusehen. Das letzte Spiel der Reihe datiert von 2018. Fist of the North Star: Lost Paradise ist damals auch bei uns erschienen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fitness Boxing Fist of the North Star, Imagineer