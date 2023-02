Kazutaka Kodaka erklärt die Switch-Exklusivität von Master Detective Archives: Rain Code

Im Gespräch mit Denfaminicogamer, äußerte sich Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka zur Switch-Exklusivität seines neuen Spiels Master Detective Archives: RAIN CODE. Spike Chunsoft hatte den Titel im Rahmen eines Nintendo-Direct-Events im Vorjahr angekündigt und auch schon diverse Informationen bezüglich Setting und Gameplay, sowie grundlegende Thematiken geteilt.

Kodaka über die Switch-Exklusivität

Kodaka begründet die Entscheidung zur Switch-Exklusivität damit, dass das Spiel als Multiplattform-Titel Gefahr laufe, begraben zu werden: „Die Resonanz aus dem Ausland [zur Ankündigung im Zuge der Nintendo Direct] war großartig! Es gibt bereits Dinge wie Fan-Art. Es ist nicht einfach, mit einer ersten Ankündigung ein breites Publikum zu erreichen, daher sind Nintendo Directs großartig“.

„Wir haben vorher darüber gesprochen, das Spiel als Multiplattform-Titel anzulegen, aber diese Ankündigung ließ mich erkennen, wie sich die Beschränkung auf eine Plattform auswirkt“, gesteht Kodaka ein.

„Mit einem AAA-Titel wäre es eine andere Geschichte, aber es gibt so viele AA- und A-Titel, dass es begraben würde, wenn es plattformübergreifend wäre. Es war Spike Chunsoft, das die Entscheidung traf, es nur für Switch zu veröffentlichen, und ich denke, es war eine weise Entscheidung“, glaubt Kodaka.

Als Adventure-Spiel eigne sich „RAIN CODE“ zudem als Switch-Titel, weil es sich weniger auf eine aufwändige Optik als vielmehr auf die Handlung fokussiere: „Ein weiterer Faktor bei unserer Entscheidung, es für die Switch zu veröffentlichen, war, dass es ein Adventure-Spiel ist.“

„Ich denke, wenn ein anderes Unternehmen sich entscheiden würde, eine neue IP für den Switch zu erstellen, hätte es aufgrund der Hardwarebeschränkungen der Konsole eine schwere Zeit – zumindest, wenn es sich hauptsächlich auf CGI stütze. Wir konnten Rain Code machen, weil es sich vorrangig auf die Geschichte konzentriert“, so Kodaka.

Ein valider Punkt, der für eine Switch-Version spricht, aber nicht zwingend gegen einen Multiplattform-Ansatz. Aber gut! In Zukunft sollen übrigens noch weitere Eindrücke folgen – unter anderem zum „Mystery Labyrinth“.

Darum gehts in Master Detective Archives: Rain Code

Im düsteren Fantasy-Detektiv-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle von Yuma Kokohead, einem an Amnesie leidenden Detektiv in Ausbildung, und Shinigami, einem Geist, der ihn heimsucht. Sie gehen gemeinsam in der seltsamen Stadt Kanai Ward ungelösten Rätseln nach. Die Stadt des Regens steht unter der Kontrolle eines Megakonzerns. Meisterdetektive aus aller Welt stellen sich der Herausforderung, die Wahrheit aufzudecken.

Master Detective Archives: RAIN CODE erscheint weltweit im Frühjahr 2023 für Nintendo Switch. Deutsche Texte sind bestätigt. Auch hierzulande gibt es eine Sammleredition. Neben dem Szenario von Kazutaka Kodaka darf man sich auf Musik von Masafumi Takada und Charakter-Designs von Rui Komatsuzaki freuen. Alles Danganronpa-Veteranen!

Bildmaterial: Master Detective Archives: RAIN CODE, Spike Chunsoft, Too Kyo Games