Fairy Fencer F: Refrain Chord erhält konkreten Termin und stellt Limited Edition vor

Publisher Idea Factory International hat vor einiger Zeit angekündigt, dass Fairy Fencer F: Refrain Chord auch im Westen veröffentlicht wird. Nun wissen wir auch, wann genau es so weit sein wird: Der Titel soll am 25. April 2023 in Europa und Nordamerika für PC via Steam, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen.

Die Standardversion kann ab sofort unter anderem bei Amazon* vorbestellt werden, die Limited Edition wird ab dem 28. Februar 2023 im Online Store vorbestellbar sein. Seid also schnell, wenn ihr eine Limited Edition ergattern wollt.

Refrain Chord vereint eine Vielzahl von Charakteren aus der Serie. Es gibt jedoch auch neue Fencers und Fairies, zudem tauchen neuerdings auch Musen auf. Die strategischen Kämpfe finden auf Karten mit verschiedenen Höhenstufen statt.

Das sind die Inhalte der Limited Edition

Die Limited Edition beinhaltet eine ganze Reihe an physischen Gimmicks. Der Preis für die Limited Edition ist leider noch nicht bekannt. Auf die folgenden Inhalte können sich VorbestellerInnen freuen:

physische Kopie des Spiels mit wendbarem Cover

Steel Game Case

Hardcover Art Book

Originaler Soundtrack

Music Book

Collector’s Box

exklusive Trading Card

Ankündigungstrailer zu Fairy Fencer F: Refrain Chord

