Echoes of Mana: Service zum All-Stars-Action-RPG wird schon im Mai eingestellt

Wie Square Enix angekündigt hat, wird der Service zum All-Stars-Action-RPG Echoes of Mana zum 15. Mai eingestellt. Der Free-to-play-Titel mit kostenpflichtigen In-App-Inhalten war am 27. April 2022 für iOS via App Store und Android via Google Play an den Start gegangen. Damit beläuft sich die Laufzeit von Echoes of Mana lediglich auf ein gutes Jahr.

Square Enix zum Service-Ende von Echoes of Mana

„Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, den „Echoes of Mana“-App-Dienst am 15. Mai um 6:00 Uhr (UTC) einzustellen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

„Seit dem Start von Echoes of Mana am 27. April 2022 haben wir uns bemüht, unseren SpielerInnen jeden Tag ein unglaubliches und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten. Wir sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es schwierig wäre, das App-Erlebnis weiter aufrechtzuerhalten und haben uns entschlossen, den App-Dienst daher zu beenden“, schließt die Ankündigung zur Beendigung des Services.

Mit der Meldung geht auch einher, dass ab sofort keine Spirit Crystals mehr erworben werden können. Sehr wohl können SpielerInnen die bereits erworbenen Kristalle aber weiter – bis zum Service-Ende – nutzen. Bis zur Beendigung des Services sollen aktuelle In-Game-Events auch noch weiterhin Updates erhalten.

Echoes of Mana folgt einer Reihe von Spielen

Echoes of Mana folgt damit einer Reihe von Live-Service- und Mobile-Games, nicht nur von Square Enix. Es ist ein beinahe auffälliges Sterben in den letzten Wochen und Monaten.

Allein Square Enix hat zuletzt unter anderem Babylon’s Fall, Final Fantasy VII: The First Soldier, Chocobo GP und Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds nach jeweils überschaubarer Lebenszeit den Stecker gezogen.

Habt ihr Echoes of Mana gespielt?

Bildmaterial: Echoes of Mana, Square Enix, Wright Flyer Studios