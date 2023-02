Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Season: A Letter to the future.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Season: A letter to the future, Scavengers Studio