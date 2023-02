Der epische Soundtrack zu God of War Ragnarök erscheint auf Vinyl und ist jetzt vorbestellbar

God of War Ragnarök wurde im vergangenen Jahr mit Lob überschüttet und machte entsprechend auch an den weltweiten Kassen eine gute Figur. Auch wir waren im Test schwer von Kratos‘ und Atreus‘ zweitem Abenteuer angetan – unter anderem wegen seines tollem Soundtracks.

Epische Klänge für Schallplatten-LiebhaberInnen

Und eben diesem können bald auch Schallplatten-LiebhaberInnen lauschen. Wie das deutsche Label Black Screen Records angekündigt hat, ist der Soundtrack zu God of War Ragnarök ab sofort nämlich als Vinyl-Ausgabe zur Vorbestellung verfügbar*.

Der Soundtrack umfasst 28 Stücke aus dem epischen Abenteuer – gepresst auf drei schicke, blau marmorierte Vinyl-LPs. Deutschland-exklusiv gibt es außerdem eine weiße Variante bei Black Screen Records.

So holt ihr euch nicht nur tolle Musik ins Haus, sondern unterstützt auch ein lokales Unternehmen. Bei den Black Screen Records handelt es sich nämlich um ein unabhängiges Plattenlabel, Online-Shop, Einzelhandelsgeschäft und Vertrieb für Videospiel-Soundtracks mit Sitz in Köln.

God of War geht in Serie

In God of War Ragnarök ist der Fimbulwinter in vollem Gange. Kratos und Atreus begeben sich dennoch auf eine Reise durch alle neun Welten, um Antworten zu finden. Mit Ragnarök droht nämlich eine prophezeite Schlacht, die das Ende der Welt einläuten soll. Für Götterschreck Kratos war – im Zuge von God of War Ragnarök – übrigens mal ein anderes Schicksal geplant, wie Narrative-Director Matt Sophos kürzlich in einem Interview verriet.

Amazon hat übrigens das filmische Potenzial von God of War erkannt und erst kürzlich eine Serien-Adaption angekündigt. Diese soll in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions bei Sony Pictures Television und Amazon Studios entstehen.

Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica