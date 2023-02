Auf in neue Abenteuer: Dragon-Quest-Produzent Ryota Aomi verlässt Square Enix

„Dragon Quest“-Serien-Produzent Ryota Aomi verlässt Square Enix – das gab er nun via Twitter bekannt. „Ich, [Ryota] Aomi, habe Square Enix verlassen – bitte entschuldigt diese plötzliche Ankündigung.“, so seine Nachricht.

Aomi ergänzt: „Ich habe 13 Jahre bei Square Enix verbracht und insgesamt 16 Jahre an Dragon Quest gearbeitet – die Entwicklungsperiode bei meiner vorherigen Stelle eingeschlossen. An Dragon Quest zu arbeiten, war seit Grundschulzeiten mein Traum.“

Neue Abenteuer voraus

Bevor Aomi offiziell von Square Enix angestellt wurde, arbeitete er bei Genius Sonority, wo er – neben anderen Titeln – als Planner an Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors arbeitete.

„Ich habe nun ein ’neues Abenteuer‘ in einem neuen Unternehmen begonnen – ich hoffe, euch schon bald mehr dazu verraten zu können“, schließt Aomi und bedankt sich bei „Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii, Character-Designer Akira Toriyama und dem 2021 verstorbenen Serien-Komponisten Koichi Sugiyama.

Stichwort „Dragon Quest“: Erst kürzlich kündigte man an, dem Mobile-Ableger Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds den Stecker zu ziehen. Dafür versprach Serienschöpfer Yuji Horii, dass es schon bald Neuigkeiten zum HD-2D-Remake von Dragon Quest III geben soll.

Bildmaterial: Dragon Quest XI, Square Enix, Nintendo