Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg erscheint hierzulande nur digital

Seit gestern wissen wir, dass Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg weltweit am 13. Juli erscheinen wird. Nun hat sich auch Koei Tecmo Europe gemeldet und dabei wird klar, dass der Titel hierzulande nur digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und für PCs (Steam) erscheinen wird. In Japan gibt es sogar physische Sammlereditionen. Atelier Marie Remake bietet englische Texte und japanische Stimmen. Den Ankündigungstrailer gibt es dennoch mit deutschen Untertiteln.

Diese Neuinterpretation des Klassikers bietet eine völlig neue Grafik und jede Menge neue Elemente, die das Spielerlebnis erweitern. Im Unlimited Mode können sich Spieler nun Zeit lassen und brauchen die ursprüngliche Frist, innerhalb von fünf Jahren den Abschluss zu erreichen, nicht mehr einzuhalten. Dies kommt besonders den Spielern zugute, die ein entspanntes Atelier-Leben ohne Zeitdruck genießen möchten. Zusätzliche soziale Events wurden ebenfalls hinzugefügt, um es Spielern zu ermöglichen, mit den Hauptcharakteren zu interagieren und dabei neue Aspekte und charmante Charakterzüge zu entdecken, die im Originalspiel nicht enthalten waren.

Ein hoffnungsloser Fall?

An der Königlichen Akademie für Magie scheitert Marie bei ihren Versuchen, Alchemie zu studieren. Eines Tages erhält sie von ihrem Professor den Zutritt in ein Atelier. Dieser Schritt ist ein notwendiger Abschnitt ihrer Abschlussprüfung. Um ihren Abschluss zu meistern, muss Marie einen Gegenstand herstellen, mit dem sie ihren Professor beeindrucken kann.

Aber zuerst muss Marie ihre Alchemie-Fähigkeiten verbessern, Zutaten sammeln und Geld verdienen, um Abenteurer anzuheuern sowie Rezepte und Utensilien kaufen … Ihr müsst Marie helfen, diese Herausforderungen anzugehen, denn sie muss eine Menge lernen, bevor sie für die Prüfung bereit ist.

Die weiteren Neuerungen im Überblick

Professor Ingrid dient neu als Wegweiser, damit ihr stets wisst, was als Nächstes zu tun ist. Dazu wurden die Charakterdesigns und Event-Illustrationen überarbeitet und es wurden 2D-Animationen eingeführt. Wenn ihr eine Figur auf der Karte bewegt, dürft ihr euch an niedlichen 3D-Modellen erfreuen. Der Ursprung der Atelier-Reihe wurde an die heutige Zeit angepasst. Während die Einfachheit und Flexibilität der ursprünglichen Version beibehalten wurde, wurden das Tutorial und die Navigation der Spielfunktionen erweitert. Zum Beispiel ist es im Remake komfortabler Gegenstände auf dem Feld zu sammeln.

Trailer mit deutschen Untertiteln

Bildmaterial: Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, Koei Tecmo, Gust