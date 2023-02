404 GAME RE:SET: Yoko Taro verwandelt Sega-Klassiker in Anime-Mädels

Vor einigen Tagen präsentierte sich SEGA etwas offener als eingangs geplant und veröffentlichte Informationen zu einem neuen Mobile-Projekt. Das Ding ist: Eigentlich sollte es nur ein Teaser sein – die eigentliche Vorstellung von 404 GAME RE:SET war nämlich für den 10. Februar angedacht. Was solls!

Nun ist die Kollaboration zwischen SEGA und Creative Director Yoko Taro also offiziell – das Mobile-RPG soll noch 2023 in Japan erscheinen. Aber halt, das war es noch nicht mit den Informationen zum Spiel. Im Zuge der Ankündigung gab es dann noch eine Handvoll weiterer – äußerst schräger – Neuigkeiten.

Eine Welt von SEGA, für SEGA

Wie aus der Spielbeschreibung auf den entsprechenden Store-Pages (App Store und Google Play) hervorgeht, präsentiert 404 GAME RE:SET „eine Welt von SEGA, für SEGA.“ Das bekannte Unternehmen regiert über so ziemlich alles, von der Infrastruktur bis zur Unterhaltungsbranche.

SpielerInnen leben in dieser Welt und treffen eines Tages auf ein mysteriöses Wesen namens „X“. Dieses lässt SpielerInnen erkennen, dass die verquere SEGA-Welt nicht dem Normalzustand entspricht. Also machen sie sich auf, SEGA in die Schranken zu weisen und die Welt zu ihrer natürlichen Form zurückzuführen.

Schräg, oder? Aber vergesst nicht: Bei 404 GAME RE:SET hat niemand geringeres als Yoko Taro seine Finger im Spiel, es wird also nochmal skurriler. SpielerInnen treffen im Spielverlauf auf legendäre SEGA-Klassiker … verkörpert von diversen Anime-Schönheiten.

Darunter etwa Out Run (aus dem Jahr 1986, gesprochen von Ai Kakuma), After Burner (aus dem Jahr 1987, gesprochen von Akari Kitou), Virtua Fighter (aus dem Jahr 1993, gesprochen von Fairouz Ai) und Virtua Cop (aus dem Jahr 1994, gesprochen von Aoi Yuuki).

Klingt tatsächlich nach Yoko Taro. Während dieser als Creative Director tätig ist, zeichnet sich Illustrator Yuugen übrigens für die personifizierten SEGA-Klassiker verantwortlich. Ob 404 GAME RE:SET auch seinen Weg in den Westen findet, ist derzeit noch unklar.

Die Ankündigung von 404 GAME RE:SET

Bildmaterial: 404 GAME RE:SET, SEGA