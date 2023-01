Das Square-Enix-RPG Various Daylife erscheint nun auch für iOS und Android

Das RPG Various Daylife wird am 23. Januar für Smartphones erscheinen, die auf Android oder iOS basieren. Die Erstveröffentlichung des Spiels erfolgte am 20. September 2019 für Apple Arcade, die inzwischen nicht mehr verfügbar ist. Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erschienen im September 2022.

Das RPG stammt vom Team hinter Bravely Default, Octopath Traveler und Triangle Strategy.

Ihr spielt als Neuankömmling auf einem weiten, großteils unerforschten Kontinent. Ihr übernehmt unterschiedlichste Arten von Arbeit, um euren Charakter zu entwickeln, und begebt euch auf gefährliche Expeditionen zur Erkundung neuer Teile des Kontinents und zum Sammeln unverzichtbarer Ressourcen zur Erweiterung eurer Siedlung.

Ihr verbessert eure Fähigkeiten nicht im Kampf, sondern generell durch eure Aktivitäten. Es gibt über 20 Job-Klassen und über 100 Arbeitsmöglichkeiten. Die sichere Stadt kann dann für Expeditionen verlassen werden. Dabei trifft man auf Monster, schlechtes Wetter und verdorbenes Essen, was die Erkundung erschwert. Der Kampf gegen Monster läuft rundenbasiert ab.

