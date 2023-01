USK unterzieht Dokapon Kingdom: Connect einer Alterseinstufung

Die deutsche USK hat ein Spiel namens Dokapon Kingdom: Connect einer Alterseinstufung unterzogen. Diese ist inzwischen aus der Datenbank gelöscht, jedoch von Gematsu dokumentiert. Als Publisher des Spiels wird Reef Entertainment gelistet, die hierzulande Spiele für Aksys Games, Idea Factory und NIS America vertreiben.

Eine Ankündigung zu Dokapon Kingdom: Connect gibt es bisher nicht und genau genommen wissen wir gar nicht, um welches Spiel es sich eigentlich handelt. Natürlich ist eine Lokalisierung von Dokapon UP! Mugen no Roulette naheliegend. Doch das Spiel erschien in Japan bereits im Dezember 2020.

Bei Dokapon UP! Mugen no Roulette handelt es sich um ein digitales Brettspiel in der Welt und mit Charakteren aus dem Utawarerumono-Universum. Zu den Charakteren gehören beispielsweise Haku, Kuon, Hakuoro, Eruruu, Ukon, Nekone, Anju, Kamyu, Aruruu und Nuwangi, welche in spaßigen Dialogen und hitzigen Kämpfen auftauchen. Die Geschichte ist voll vertont.

Bildmaterial: Dokapon UP! Mugen no Roulette, Aquaplus, Sting