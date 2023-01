Square Enix zieht auch Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds den Stecker

Die gebeutelte Mobile- und Live-Service-Sparte von Square Enix wird um einen Eintrag reicher. Das erst Ende September 2021 veröffentlichte Mobile-Game Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds wird schon wieder stillgelegt.

Diese Ankündigung kommt etwa 15 Monate nach dem Start des Mobile-Games. Am 26. April 2023 werden demnach die Stecker gezogen. „Wir, das Entwicklungsteam, möchten uns bei all unseren Spielern für diese plötzliche Nachricht entschuldigen“, heißt es auf der offiziellen Website und es klingt irgendwie, als würde man sich hier vom Publisher abheben wollen.

Man stellte dazu eine Roadmap vor, die wie immer die wichtigen Eckdaten in einem solchen Falle zusammenträgt. Wann wird man die letzten Ingame-Items kaufen können? Wann wird die Ingame-Währung aufgelöst? Welche Updates wird es noch geben? Antworten auf diese Fragen finden Fans in der Roadmap.

In den letzten Woche und Monaten zog Square Enix unter anderem Babylon’s Fall, Final Fantasy VII: The First Soldier und Chocobo GP mutmaßlich vorzeitig den Stecker. Bei Fans weckt das natürlich ein Gefühl der Unsicherheit für kommende derartige Projekte.

Dabei stand The Adventure of Dai durchaus unter einem guten Stern, lief es doch gemeinsam mit dem Anime an. Darüber hinaus befindet sich auch noch das passende Konsolen-RPG Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai in Entwicklung. B

Ein älterer Trailer:

