Sonntagsfrage: Eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2022?

Frohes neues Jahr! Das Jahr 2023 ist erst ein paar Stunden alt und dennoch schauen wir heute noch einmal auf die letzten 365 Tage zurück. 2022 war kein einfaches Jahr und hatte viele Krisen, welche teilweise immer noch anhalten. Daher ist es schön, wenn man sich in seiner Freizeit nicht mit diesen Dingen beschäftigen muss, sondern in etwas Schöneres wie zum Beispiel Videospiele eintauchen kann. Vergangenes Jahr sind so einige Spiele erschienen, die sich dafür angeboten haben.

Das Jahr begann unter anderem mit Pokémon-Legenden: Arceus, dem etwas anderem Pokémon-Spiel. Mit der freieren Erkundung, entschlackten Gameplay-Mechaniken und einem anderem Stil hob es sich von der Hauptreihe ab und wurde ein großer Erfolg. Gleiches gilt auch für die neuen Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur, welche im Herbst erschienen. Diese mussten sich jedoch mit deutlich mehr Kritik und technischen Problemen auseinandersetzen, welche den Erfolg aber nicht schmälerten.

Ein Frühjahr mit vielen Spielen

Doch schauen wir nochmal auf den Februar 2022, welcher es ganz schön in sich hatte. Mit Horizon Forbidden West und Elden Ring erschienen gleich zwei Open-World-Spiele, für die man viel Zeit einplanen sollte. Wer dann noch die zahlreichen kleineren Spiele im Frühjahr spielen wollte, wie Atelier Sophie 2, Triangle Strategy, Voice of Cards: The Forsaken Maiden, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sowie Kirby und das vergessene Land brauchte viel Urlaub. Nur für Babylon’s Fall brauchte man keinen.

Den Sommer hatte Nintendo ein wenig für sich in Anspruch genommen und veröffentlichte neben dem neuen Mario Strikers, ein weiteres Fire Emblem Warriors und hatte Xenoblade Chronicles 3 um zwei Monate vorverschoben. Gleichzeitig durften sich Monster-Hunter-Fans über die Erweiterung Sunbreak freuen, während Katzenliebhaber auf vier Pfoten in Stray unterwegs waren. Im Sommer gab es mit Digimon Survive ebenfalls eine Veröffentlichung, mit der im Grunde kaum noch jemand gerechnet hat. Doch das Spiel erschien und macht sich sogar ganz gut.

Ein Jahr mit schönem Ausklang?

So richtig ruhig ging es dann auch nicht weiter. Immerhin erschien im Spätsommer Soul Hackers 2, Phantasy Star Online 2, Voice of Cards: The Beasts of Burden und Return to Monkey Island. Gerade auf letzteres haben Fans sehr lange gewartet und können sich mittlerweile auch über eine deutsche Sprachausgabe freuen. Der Oktober entzückte ebenfalls mit gleich zwei JRPG-Neuauflagen, zum einen die Switch-Version von NieR: Automata und die Multi-Version von Persona 5 Royal.

Fehlt im Grunde nur noch das Ende des Jahres, welches ebenfalls nicht von schlechten Eltern war. God of War Ragnarök und Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion gaben dem Jahr noch einmal einen guten Ausklang und positiven letzten Eindruck. Oder wie seht ihr das? Gab es unter diesen zahlreichen Spielen einige Tops? Oder war euch das nicht gut genug und vieles lief doch schief? Verratet es uns gerne in der heutigen Sonntagsfrage!

Was sind eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2022?

Wenn ihr wissen möchtet, welche Spiele das JPGames-Team im vergangenen Jahr gespielt hat, schaut euch gerne unsere „Game of the Year 2022“-Beiträge an!