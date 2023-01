Sonntagsfrage: Eurer Ersteindruck zum Anime NieR: Automata Ver1.1a?

In der heutigen Sonntagsfrage machen wir wieder einen kleinen Ausflug in die Welt der Anime und schauen uns die Umsetzung von NieR: Automata an. Die erste Folge wurde in der vergangenen Woche ausgestrahlt und bietet mit der gestrigen Folge einen ersten Eindruck, was uns in der Winter-Season erwartet. Die neuen Folgen erscheinen immer samstags um 18:30 Uhr im Simulcast bei Crunchyroll.

Der Anime basiert natürlich auf dem gleichnamigen Videospiel, welches erstmals 2017 für Konsolen erschien. In dem Spiel kämpft ihr euch mit den Androiden 2B und 9S durch eine Welt, in der die Menschheit auf den Mond geflohen ist, weil die Erde von Maschinenlebewesen angegriffen wurde. Der Titel brilliert durch seine außergewöhnliche Geschichte mit tiefgehenden Fragen und einem Action-geladenen Gameplay.

Doch was war euer Ersteindruck von der Serie? Kann diese bislang an das Videospiel heranreichen? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Darum geht es in NieR: Automata Ver1.1a:

5012: Außerirdische sind plötzlich auf der Erde gelandet. Die von ihnen geschaffenen maschinellen Lebensformen drängten die Menschheit an den Rand des Aussterbens. Eine kleine Anzahl von Menschen startete mit Android-Soldaten eine mächtige Gegenoffensive, jedoch geriet der Kampf angesichts der sich unendlich vermehrenden maschinellen Lebensformen in eine Patt-Situation. Als ultimative Waffe entsendet die Menschheit eine neue androide YoRHa-Einheit namens 2B. Während eines Einsatzes schließt sie sich mit 9S zusammen und stößt auf eine Reihe mysteriöser Phänomene.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.