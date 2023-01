Pokémon-Anime: Abschied von Ash wird mit Rocko, Misty und weiteren Rückkehrern gefeiert

Im Dezember verkündete The Pokémon Company nicht weniger als das Ende einer Ära. Das ist wohl keine Übertreibung. Ash nimmt Abschied von der Pokémon-Serie, bzw. die Serie nimmt Abschied von ihm. In der neuen Staffel wird es zwei neue Protagonisten geben.

Ash bekommt aber zunächst mal einen gebührenden Abgesang spendiert. Die Spezialfolgen „Aim to Be a Pokémon Master“ beginnen am 13. Januar 2023 in Japan mit der Folge „Winds of Beginning! The Endless Road!!“. Ein neuer Trailer und zwei Screenshots zeigen uns, dass alte Bekannte zurückkehren.

Rocko und Misty, Ashs ständige Begleiter der ersten Staffel, sind wieder mit von der Partie! Die Wege der drei trennten sich irgendwann, aber an Rocko und Misty kann sich wohl jeder auch noch nach all den Jahren erinnern.

Auch einige Pokémon, mit denen Ash besondere Geschichten erlebt hat, sollen dabei sein. Das Opening-Theme der letzten Episoden wird außerdem ein Remake des Original-Themes von 1997 sein.

In der (aktuellen) Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren erstmals Weltmeister werden und hat wohl alles erreicht, was es im Pokémon-Universum zu erreichen gibt. Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer.

Wann diese Folgen im Westen ausgestrahlt werden, ist noch unklar.

Der Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via VGC, Polygon, Bulbapedia, Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company