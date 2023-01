Neues Super Mario: Nintendo sorgt mit seltsamer E-Mail-Einladung für Spekulationen

Wisst ihr, wann Super Mario Odyssey erschienen ist? 2017 war das. In dem Jahr, in dem auch die Nintendo Switch erschienen ist. Lange Zeit hatten Mario-Fans gehofft, auf der Nintendo Switch noch ein weiteres 3D-Abenteuer mit Super Mario zu erleben. Doch nach der Neuauflage von Super Mario 3D World für Switch und angesichts des fortgeschrittenen Alters der Konsole scheint das immer unwahrscheinlicher.

Eine E-Mail von Nintendo an Fans sorgt jetzt aber für Spekulationen um ein neues Super-Mario-Abenteuer. Wie Insider Gaming berichtet, versendete Nintendo an einige Fans eine PR-Mail zu Super Mario Odyssey mit dem Hinweis, dieses Spiel doch noch einmal zu spielen. Zum Schluss heißt es:

Aber vielleicht gibt es da draußen noch mehr zu entdecken … vielleicht lohnt es sich, noch einmal an Bord der Odyssee zu gehen und die Reise von vorne zu beginnen.

Ein Nutzer hat die E-Mail bei Twitter veröffentlicht. Mehr zu entdecken? Die Spekulationen begannen. Manche sehen hier eine Andeutung auf ein Folgespiel, das an Super Mario Odyssey angelehnt ist. So wie es einst bei den Galaxy-Spielen war.

Allerdings wäre es eher untypisch für Nintendo, auf eine solche Art und Weise neue Spiele anzuteasern. Wahrscheinlicher ist es wohl, dass man schlicht an einen der Evergreens erinnert und auch den Schwung nutzen möchte, den der Super Mario Bros. Film in diesem Jahr erzeugt. Oder was meint ihr?

Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo