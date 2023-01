Neues Rune Factory ist eine „Neuentwicklung“ und man zieht „viele Ideen“ in Betracht

Im September kündigte Marvelous die Entwicklung von Rune Factory 3 Special an. Außerdem verkündete man, dass ein „neues Rune Factory“ in Arbeit sei. Gegenüber 4Gamer (via NintendoEverything) bestätigte Shiro Maekawa, dass es sich dabei nicht um Rune Factory 6, sondern um einen neuen Ableger handeln würde.

Das ließ sich anhand des Wordings „New Series“ bereits erahnen. Gegenüber 4Gamer sagte Maekawa konkret, dass es sich tatsächlich „nicht um ein nummeriertes Spiel“, sondern um eine „komplette Neuentwicklung der Serie“ handeln würde. Dafür ziehe man „viele Ideen in Betracht“. Unter Verweis auf Rune Factory Oceans und Rune Factory Frontiers sagt Maekawa, dass dieser Ableger dennoch einen Bezug zur Serie haben könne.

Es gäbe Gedanken wie: „Es ist an der Zeit, dass wir in der Serie ein paar große Sprünge nach vorne machen.“ Seit dem dritten Teil hätte Rune Factory seine Formel verfeinert, aber würde immer dieselbe Basis verwenden.

Zwar plane man auch Rune Factory 6 für die Zukunft, doch man müsse die bisherigen Spiele überdenken und überlegen, welche großen Änderungen vorgenommen werden müssten. „Wenn wir allerdings die nummerierte Serie komplett ändern, könnte das ein wenig verwirren“, so Maekawa.

Für den neuen Ableger können sich Fans aber sicher sein, dass die Macher die „drei Säulen der Rune-Factory-Reihe bewahren“: „Abenteuer“, „Leben“ und „Liebe“. „Wir schaffen etwas Neues, ohne diese zu verändern“, verspricht Maekawa.

Bildmaterial: Rune Factory 5, Marvelous, XSEED / Hakama