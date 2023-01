Dokapon Kingdom: Connect ist ein Remaster des Wii-Spiels und zeigt den ersten Trailer

Publisher Compile Heart und Entwickler Sting haben den ersten Trailer zu Dokapon Kingdom: Connect veröffentlicht, welches in dieser Woche in der Famitsu angekündigt wurde. Es handelt sich um ein Remaster des 2007 für Nintendo Wii veröffentlichten Dokapon Kingdom.

Die neue Switch-Version wird am 13. April 2023 in Japan erscheinen und aller Voraussicht auch im Westen, denn eine Alterseinstufung der deutschen USK liegt bereits vor. In Dokapon treffen sich Brettspiel und RPG. Siegbedingung: Mehr Geld als die anderen verdienen!

Auf dem Spielbrett erhaltet ihr Gegenstände, besiegt Monster und sammelt Schätze. Ihr könnt den Job wechseln, werdet ausgeraubt oder bekommt Geld geschenkt. Ein schelmischer Kampf beginnt.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dokapon Kingdom: Connect, Compile Heart, Sting