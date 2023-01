Das war … Kalenderwoche 2/2023

Interessante Details zu Tales-of-Remakes, eine kostspielige Ausgabemöglichkeit für Fans von Resident Evil und ein endgültiges Ende zu Final Fantasy VII machten in dieser Woche Schlagzeilen. Zudem erreichten uns im neuen Jahr einige erste Neuankündigungen. Nach den weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss auch noch ein Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Entwickler von Tales of Symphonia Remastered (PS4, Switch, Xbox One) haben sich dazu geäußert, warum man ausgerechnet diesen Titel nun neu auflegt. Zudem machte man erneut Hoffnung auf weitere Neuauflagen. Zunächst könnt ihr euch jedoch einen Gameplay-Trailer zu Tales of Symphonia Remastered ansehen.

Seid ihr Fan von Resident Evil? Dann könnt ihr euch nun eine Sammlerbox mit „echtem“ Erste-Hilfe-Spray sichern. Der Preis beträgt knapp 200 Euro, das Getränk soll nach Gurke, Limette und Minze schmecken. Prost!

Seit dieser Woche ist Final Fantasy VII: The First Soldier (Mobil) Geschichte. Das Battle-Royale-Projekt zur bekannten Marke hatte keinen Erfolg. Den Entwicklern blieb nun noch der Dank an die Spieler sowie eine Verabschiedung.

Im neuen Jahr wurden bereits einige Neuankündigungen getätigt. Bandai Namco bringt mit SD Shin Kamen Rider Rumble (Switch, PC) einen Side-Scroller auf den Markt. Eine große Offensive gab es von Bushiroad. Besonders interessant ist hier das Action-RPG Rear Sekai (Switch) der Rune-Factory-5-Macher. Die weiteren vier Projekte sind Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch, PC), MACROSS Shooting Insight (PS4, Switch, PC), Revue Starlight (Switch, PC) sowie Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories (PS4 Switch, PC). Colopl hat erstmals das Action-RPG Volzerk: Monsters and Lands Unknown (PC, Mobil) gezeigt, welches auf Monsterzucht setzt. Sigono macht mit OPUS: Prism Peak (PC) mit der OPUS-Reihe weiter und in Fabledom (PC) könnt ihr ein Märchenkönigreich aufbauen. Die Launchtrailer könnt ihr euch zu One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (Link), Dead Space Remake (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Sailing Era (PC) (Link) ansehen.

The Pokémon Company hat in dieser Woche mit einem schönen Video den Meilenstein von 1000 Pokémon gefeiert. Das konkrete Datum haben wir zur PS5-Version von Ys IX: Monstrum Nox erfahren. Ein cinematischer Trailer zu Forspoken (PS5, PC) stimmte uns auf die baldige Veröffentlichung ein, während Koei Tecmo zu Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kommentiertes Gameplay-Material zeigte. Die nächste Verschiebung musste Skull and Bones (PS5, Xbox Series, PC) hinnehmen, ein Livestream entschädigte immerhin mit neuen Einblicken. Mit einem speziellen Modus feiert Puzzle Bobble Everybubble! (Switch) den 45. Geburtstag von Space Invaders. Mit einer Pixel-Art-Animation sorgte derweil Final Fantasy XVI (PS5) für Furore.

In Japan steht die Veröffentlichung des Strategie-RPGs Disgaea 7 (PS4, PS5, Switch) kurz bevor. Deshalb stellte man uns die Charaktere Fuji, Piririka und Wey-yasu vor. Außerdem präsentierte man mit den automatischen Kämpfen ein weiteres Feature. Den Kampf sahen wir aus Wanted: Dead (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), damit könnt ihr selbst beurteilen, ob die Bayonetta-Vergleiche passend sind. In Season: A letter to the future (PS4, PS5, PC) erkundet ihr mit dem Fahrrad eine sterbende Welt. Ab sofort könnt ihr zudem eine Demo für Dragon Quest Treasures (Switch) ausprobieren.

Im April soll die Visual Novel My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax! Game (PS4, Switch) in Japan erscheinen, bis im Sommer dauert noch die Entwicklung von GINKA (Switch, PC). Bereits Ende Januar steht hingegen das Roguelike Shoulders of Giants (Xbox One, Xbox Series, PC) an. Der Februar wird durch die Rückkehr von Ikki Unite (PC) bereichert. Eure Fähigkeiten beim Management und Dating könnt ihr mit Miracle Snack Shop schon bald auch auf PS4 beweisen. In Season 2 gestartet ist Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), weitere Inhalte sind unterwegs. Nächste Woche startet auch der neue Fighter Pass zu The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC), welcher sechs Charaktere bietet.

Ein neues Review konntet ihr ebenfalls noch bei JPGAMES finden. Das neu veröffentlichte One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) stellte sich dabei als der beste Videospiel-Ableger der beliebten Manga-Reihe heraus. Vor allem das gelungene, rundenbasierte Kampfsystem und die vielen Erkundungstouren vermögen zu unterhalten.