Crimesight: Das PvP-Multiplayer-Mystery-Simulationsspiel von Konami ist am Ende

Konami 1990: Castlevania, Metal Gear und Blades of Steel. Konami in den letzten Jahren: Metal Gear Survive, Contra: Rogue Corps und eFootball 2022. Kürzlich reihte sich hier Crimesight ein, ein PvP-Multiplayer-Mystery-Simulationsspiel, man könnte es auch Deduktionsspiel nennen.

Die Veröffentlichung erfolgte im April 2022, nun hat Konami angekündigt, dass der Service kurz nach dem ersten Geburtstag endet, genau genommen am 1. Mai 2023. Man gibt dafür „verschiedene Umstände“ als Grund an. Das ist besonders ärgerlich, da es sich hier nicht um ein Free-to-play-Spiel handelt. Käuferinnen und Käufer schauen also in die Röhre. Entsprechend groß ist die Verärgerung.

In Crimesight müsst ihr nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer ermitteln. Die Handlung spielt im London von 2075, also in ferner Zukunft. Die Kriminalitätsrate konnte dank der Implementierung einer „Foresight KI“ um 90 Prozent reduziert werden. Diese künstliche Intelligenz ist in der Lage, Verbrechen auf Basis vorliegender Informationen vorherzusehen.

Dummerweise sagt die KI jetzt Vorfälle voraus, die nicht verhindert werden können und in deren Folge die Welt in Trümmern liegen soll. Die KI, passenderweise heißt sie Sherlock, sieht eine Reihe von Fällen, die euch ordentlich Probleme bereiten. Im Zentrum dieser Vorfälle steht die KI Moriarty. Spielerisch wird man in einem Social-Deduction-Game einer der beiden KIs zugeteilt. Die Sherlock-Truppe versucht, den von der Moriarty-Truppe geplanten Mord zu verhindern.

Bildmaterial: Crimesight, Konami