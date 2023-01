Atelier Ryza 3 verschoben: Ryza und ihre Freunde beginnen ihre letzte Reise erst später

Ryza-Fans sehnen sich den Februar herbei, denn dann sollte Atelier Ryza 3 eigentlich erscheinen. Koei Tecmo und Gust gaben jetzt jedoch überraschend eine Verschiebung bekannt. Der 24. Februar 2023 stand eigentlich schon eine ganze Weile fest.

In einem Statement von Producer Junzo Hosoi, entschuldigt man sich für die Verschiebung.

Um dieses Spiel zu einem würdigen Abschluss für Ryza und ihre Freunde zu machen, haben wir uns Herausforderungen wie Abenteuern in einem weiten, offenen Feld und Grafiken gestellt, die den Charme dieser Charaktere in vollem Umfang zum Ausdruck bringen.

Die zusätzliche Zeit wolle man nutzen, um „den letzten Feinschliff“ vorzunehmen. Am Ende soll das viel zitierte „bestmögliche Ergebnis“ stehen, ein Höhepunkt für Ryza und ihre Freunde. Der neue Termin ist der 24. März 2023.

Eine Handelsversion gibt es hierzulande für Konsolen*.

Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust