Ys Memoire: The Oath in Felghana bringt den Klassiker für Switch zurück

Die größte Ys-Schlagzeile des Tages ist zweifellos die Ankündigung von Ys X: Nordics. Falcom erinnert sich jedoch auch an den Klassiker Ys: The Oath in Felghana. Diesen bringt man für Nintendo Switch als Ys Memoire: The Oath in Felghana zurück. Das HD-Remaster soll in Japan noch im Frühjahr 2023 erscheinen. Das Original erschien zunächst für PCs, danach für PSP.

Das ist neu in Felghana

Die Event-Szenen sind nun voll vertont, insbesondere erhält der nimmermüde Rotschopf Adol Christin eine Stimme. Auch die Charakter-Illustrationen wurden überarbeitet, die Originale sind für Retro-Fans jedoch auch enthalten. Neben der HD-Grafik hat man auch am Sound geschraubt. Als Quality-of-Life-Features bietet man einen Tempo-Modus und Hilfen für Anfänger im Action-Genre.

Ob es die Switch-Version auch zu uns schafft, ist derzeit noch offen.

Erste Bilder

