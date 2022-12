The Game Awards 2022: Der neue „Hype Trailer“ lässt Fans unter anderem auf diese Games hoffen

Seit Tagen hat uns Geoff Keighley schon auf seinen „Hype Trailer“ zu den diesjährigen The Game Awards vorbereitet – und hier ist das Video. Wie immer geschnitten von Hideo … von Geoff Keighley persönlich.

„This Thursday, Live in This Illusion“ zeigt Ausschnitte aus diversen Videospielen, die meisten sind nominiert für einen Award in der Show. Andere wiederum nicht, beispielsweise Tekken 8. Der im September erstmals angekündigte neue Tekken-Teil wurde schon vorab für eine Vorstellung bei der Show erwartet.

Auch kurze Ausschnitte aus Final Fantasy XVI findet ihr im „Hype Trailer“. Das Spiel ist nominiert für einen „Most Anticipated“-Award, aber schon vor Tagen kündigten die Veranstalter einen Auftritt von Naoki Yoshida in der Show an. Der wiederum versprach vor Wochen, man könnte vielleicht noch in diesem Jahr den Veröffentlichungstermin zu Final Fantasy XVI verraten.

Auch Forspoken ist nicht nominiert, findet aber im „Hype Trailer“ eine bildhafte Erwähnung. Nintendo – einige Fans hoffen auf eine große Rückkehr des Publishers zur Show – ist unter anderem mit kurzen Ausschnitten aus Bayonetta 3 und Mario & Rabbids: Sparks of Hope sowie Xenoblade Chronicles 3 vertreten.

Daneben stehen bei Fans die üblichen Verdächtigen hoch im Kurs: Der Elden-Ring-DLC wird ebenso sehnlichst erwartet wie eine DLC-Erweiterung zu Horizon Forbidden West. Star Wars Jedi: Survivor soll angeblich prominent vertreten sein und natürlich ist auch das nächste „A Hideo Kojima Game“ von Hideo Kojima immer ein Thema. Overdose? Gut möglich.

Im Hintergrund des Trailers hört ihr übrigens „Right Where It Belongs“ von Nine Inch Nails. Na, seid ihr gehyped? Lasst euch vom „Thursday“ nicht blenden, die Show beginnt Freitagnacht um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

Der Trailer:

Bildmaterial: The Game Awards