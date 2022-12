The Alliance Alive HD Remastered könnt ihr nun auf Mobilgeräten spielen

Arc System Works hat das rundenbasierte Rollenspiel The Alliance Alive HD Remastered weltweit für iOS und Android veröffentlicht. Das von FuRyu entwickelte Spiel ist durch NIS America im Westen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sowie PCs via Steam erschienen. Es handelt sich um ein HD-Remaster von The Alliance Alive, das einst für Nintendo 3DS veröffentlicht wurde. Die mobile Version gibt es in Japan seit knapp zwei Jahren.

Eine finstere Macht sucht das Land heim

Bei The Alliance Alive geht es um eine finstere Macht, genannt „The Dark Current“, welche teuflische Dämonen heraufbeschworen hat. Diese Dämonen suchten das Land heim und haben es in verschiedene Regionen aufgeteilt. So raffen sich einige Überlebende aus den verschiedensten Teilen dieser Welt zusammen, um gemeinsam gegen das Böse vorzugehen, ihre Heimat zu retten und ihr Volk von der Tyrannei der Dämonenherrscher zu befreien.

via Gematsu, Bildmaterial: The Alliance Alive HD Remastered, Arc System Works, FuRyu, NIS America, Cattle Call