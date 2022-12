Taktik-RPG The Last Spell nähert sich der Fertigstellung und erscheint auch für Konsolen

Seit 2021 befindet sich The Last Spell schon im Early-Access bei Steam, jetzt nähert sich das Roguelite-Taktik-RPG der Fertigstellung. Anfang 2023 peilt man die Veröffentlichung für Switch, PlayStation und PCs an. Mit einem neuen Trailer freut man sich auf diese Version 1.0.

Eine unendliche Horde, die den letzten Zufluchtsort der Menschheit bedroht, muss zurückgeschlagen werden. Die Magier der Zuflucht benötigen Zeit, um die verfluchte Magie, welche diese Scheusale beschwört, zu bannen. Eine gute Planung und verlässliche Verteidigungen sind unerlässlich um ihnen diese Zeit zu gewähren – aber selbst Niederlagen lehren wichtige neue Lektionen.

Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe und taktische Tiefe, dazu gibt es Roguelite-Elemente wie prozedural generierte Reihen von Gegnern und zufällige Verstecke von Ausrüstungsgegenständen. Seht im nachfolgenden Video, wie es ist, eine Heldentruppe gegen den Untergang der Menschheit anzuführen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Last Spell, The Arcade Crew, Gamera Game, Ishtar Games