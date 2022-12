Sonntagsfrage: Werdet ihr euch den Super Mario Bros. Film anschauen?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch strahlte Nintendo eine weitere Direct aus, welche sich um den kommenden Super Mario Bros. Film drehte. Wieder einmal teilte Shigeru Miyamoto weitere Informationen mit der Welt. Darüber hinaus kamen die englischen SprecherInnen Anya Taylor-Joy (Peach) und Seth Rogen (Donkey Kong) zu Wort. Beide freuen sich natürlich auf die baldige Ausstrahlung.

Doch bevor es soweit ist, präsentierte Nintendo einen neuen Trailer, der etwas mehr von der Welt, der Geschichte und natürlich den auftretenden Charakteren zeigte. Vor allem Peach hinterließ einen bleiben Eindruck. Darüber hinaus steckt in fast jeder Szene ein kleines Easter Egg, welches das Fanherz höher schlagen lässt. Naja, oder eventuell auch nicht. Das möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage in Erfahrung bringen. Haben euch die bisherigen Trailer bereits überzeugt, in den Film zu gehen?

In Deutschland startet der Film am 23. März 2023.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 27. November