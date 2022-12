Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion?

Final Fantasy 7 könnte man fast als eigenes Franchise von Sqaure Enix betiteln. Es ist zwar der siebte der Teil der erfolgreichen Reihe, hebt sich jedoch deutlich von den anderen Teilen ab. Durch seine große Beliebtheit hat es nicht nur unzählige Ableger erhalten, die die Ereignisse in dem Universum weiter ausleuchten, sondern einen Film und einen Anime. Des Weiteren produziert Sqaure Enix derzeit ein aufwendiges Remake, welches in drei Teilen veröffentlicht wird. Final Fantasy VII Rebirth (Teil 2) soll nächstes Jahr erscheinen.

Fans des Originals wissen bereits, dass im kommenden Teil Zack eine große Rolle einnehmen wird. Darauf deuten auch erste Aussagen von seinem japanischen Synchronsprecher, Kenichi Suzumura, hin. Wer Zack jetzt schon kennenlernen möchte sowie seine Hintergrundgeschichte, hat seit dem 13. Dezember die Möglichkeit dazu. Mit dem Remaster Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion hat Square Enix die alte PSP-Version ordentlich aufgemöbelt und auf den aktuellen Konsolen und PC veröffentlicht.

Dieses Spiel soll euch nicht nur auf den zweiten Teil des Remakes gut vorbereiten, sondern wirbt ebenfalls mit dem Slogan „more than a remaster“. Das bedeutet, in diesem Fall hat Sqaure Enix keineswegs nur die Grafik auf den neuesten Stand gebracht. Es wurden ebenfalls viele weitere Spielanpassungen vorgenommen. Doch reicht das aus, um euch zu überzeugen oder hat euch das Remaster bereits überzeugt? Verratet es uns gerne in dieser Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.