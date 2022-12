River City Girls 2 bietet ab heute Beat-’em-up-Action mit zwei Neulingen

WayForward veröffentlicht heute das Beat ’em up River City Girls 2 im Westen. Bedient werden Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PCs. Wir erhalten englische und japanische Vertonung. In Japan ist das Spiel seit dem 1. Dezember bereits erhältlich. Der heutige Launchtrailer zeigt nochmals Charaktere, Modi und Gameplay.

Die Handlung knüpft kurz nach dem Original an. SpielerInnen übernehmen die Rolle von sechs spielbaren Charakteren – Misako, Kyoko, Kunio und Riki sowie den Neuzugängen Marian und Provie. Der Rest ist Beat ’em up auf den Straßen von River City. Neue Moves, neue Gegner, neue Umgebungen und ein alter Feind warten auf Fans. Auch Charakterentwicklung und einen Online-Modus soll es neben Vier-Spieler-Koop geben.

Der Launchtrailer zu River City Girls 2

Bildmaterial: River City Girls 2, Arc System Works, WayForward