Pokémon Karmesin und Purpur: Beim nächsten Raid-Event gibt es Versionsunterschiede

Konntet ihr Glurak mit dem Titanenabzeichen in den „schwarzen“ Tera-Raids am vergangenen Wochenende fangen? Wenn nicht, habt ihr in Kürze noch einmal die Chance dazu. Doch auch das nächste spezielle Tera-Raid-Event steht schon vor der Tür.

Schon am kommenden Wochenende könnt ihr in Tera-Raids auf Despotar und Brutalanda treffen. Das Event beginnt am 9. Dezember um 1 Uhr und endet am 12. Dezember um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Und diesmal gibt es Versionsunterschiede. Brutalanda ist nur in Raids von Pokémon Purpur anzutreffen, während SpielerInnen von Pokémon Karmesin auf Despotar stoßen. Beide Pokémon werden in 4- und 5-Stern-Raids anzutreffen sein.

Die Exklusivität ergibt Sinn: Brutalanda und Despotar sind auch versionspezifische Pokémon. Despotar taucht eigentlich nur in Pokémon Karmesin auf und Brutalanda in Pokémon Purpur. Die Raids ändern daran also nichts.

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak