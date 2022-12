Pokémon GO: Neue Spielfunktion lässt eure Taschenmonster zur Pokémon-Karte werden

Niantic hat eine neue Spielfunktion in Pokémon GO implementiert, mit der ihr eure neuen Fänge und Lieblingstaschenmonster in den sozialen Medien teilen könnt. Die Zeit der lieblosen Screenshots ist vorbei!

Mit der Fangkarte könnt ihr ganz schnell eine „Pokémon-Karte“ eures Pokémon erstellen. Die Funktion ist über die Einzelansicht der Pokémon zugänglich. Dort, wo ihr auch die Bewertung zu euren Pokémon einsehen könnt.

Neben dem Fangort und der Art und Weise (beispielsweise in einem Raid) ist auch das Datum und die WP-Statistik auf der Karte abgebildet. Es wird automatisch ein passender Hintergrund generiert, aber ihr könnt auch die AR-Funktion nutzen, um eine ganz persönliche Fangkarte zu erstellen.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic